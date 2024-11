Camilla Mancini: “In tanti mi scrivono ‘grazie che hai avuto il coraggio di parlare”‘

(Adnkronos) – “Non mi aspettavo tutto il clamore di questi giorni. Tanta gente che mi scrive ‘grazie che hai avuto il coraggio di parlare, anche io sono nata con una paresi facciale, sei coraggiosa, sei tutti noi’. Sono un po’ stordita perché mi stanno inondando di un affetto inaspettato”. Lo ha detto Camilla Mancini, figlia di Roberto Mancini, a ‘Da noi… a ruota libera’ condotto da Francesca Fialdini su Rai1.

Camilla, che è tornata a parlare della paresi al volto e del bullismo subito fin da bambina, ha scritto un romanzo ‘Sei una farfalla’ “per aiutare gli altri – ha sottolineato – Sarebbe stato molto più facile per me non scriverlo, continuare a stare nell’ombra come ho fatto per 27 anni, però dentro di me c’era qualcosa che scalpitava”. Un libro “per aiutare le vittime di bullismo e anche per aiutare i figli ‘di’ che spesso pagano il prezzo del loro cognome che non hanno scelto”.

Ma “io proprio attraverso questo cognome – ha sottolineato Camilla Mancini – sto veicolando un messaggio importante che può diventare una cassa di risonanza e posso infondere coraggio a tante persone che hanno paura di parlare o magari non riescono ad essere ascoltate”.