Roma-Bologna 2-3, crisi giallorossa senza fine e Juric sprofonda

(Adnkronos) – Roma battuta in casa dal Bologna e crisi senza fine per i giallorossi allenati da Juric, sempre più in bilico dopo la quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate. I rossoblu passano per 3-2 allo stadio Olimpico nel match della 12esima giornata e salgono a 18 punti. La Roma, totalmente allo sbando in campionato, va al tappeto tra la contestazione del pubblico: rimane a quota 13 e sprofonda nella parte medio-bassa della classifica, a 4 punti dalla zona retrocessione.

Il Bologna sblocca il risultato al 25′ con Castro, la Roma reagisce al 63′ con El Shaarawy ma torna subito in svantaggio. Orsolini (66′) riporta avanti gli ospiti e Karlsson (77′) completa il tris per la squadra di Italiano. El Shaarawy accorcia le distanze all’82’ ma non evita il k.o. che rischia di far calare il sipario sull’avventura di Juric nella capitale.