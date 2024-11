Tutto pronto al Quartiere Po per la festa di sant’Omobono, mercoledì 13 novembre con una serie di iniziative organizzate dal Comitato di quartiere preseduto da Giampaola Costanzo, per grandi e piccoli.

In via Mincio, via Adda e piazza Cazzani saranno allestiti stand di hobbisti e in piazza Cazzani postazion informative per la promozione della salute. Ci saranno le tradizionali caldarroste e i banchetti delle associazioni presenti nel quartiere. Si potranno inoltre incontrare i membri del Comitato del quartiere 10 per confrontarsi sugli interventi in corso e previsti zona e non mancheranno stand dedicati agli amici a quattro zampe.

In via Ticino si terrà il laboratorio creativo con creta dal titolo “Creiamo gli alberi del Quartiere Po”, truccabimbi e altri momenti di divertimento.

Il Comitato di quartiere ringrazia Coop Lombardia, che ha contribuito alle iniziative.

