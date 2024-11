Alcaraz, esordio choc alle Atp Finals: spagnolo battuto da Ruud

(Adnkronos) – Esordio con sconfitta per Carlos Alcaraz nel primo incontro del gruppo intitolato a John Newcombe alle Atp Finals 2024 di Torino. Lo spagnolo, numero tre del mondo, cede al norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 6-1, 7-5 in un’ora e 26 minuti. Partita in salita fin dal primo parziale per lo spagnolo, incapace di imporre il suo tennis e senza fortuna con il servizio. Nel secondo invece reagisce e si porta sul 5-2, ma subisce la clamorosa rimonta dell’avversario.

Ruud conquista così il primo punto del girone salendo al primo posto, mentre Alcaraz rimane a zero e rischia di compromettere il suo percorso alle Finals. Alle 21 in campo, nella seconda partita del gruppo, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, contro il russo Andrey Rublev, numero 8 del ranking Atp e subentrato a Novak Djokovic, ritiratosi per infortunio.