Malavasi (Cesvi): “In Etiopia 3 progetti basati su resilienza nell’emergenza”

(Adnkronos) – “Stiamo attuando diversi progetti nella regione meridionale dell’Etiopia, in particolare in Burkina e nella Somali Region dell’Etiopia. Si tratta di tre progetti integrati in un programma basato sulla resilienza integrata nell’emergenza”. Lo afferma all’Adnkronos Marcello Malavasi, head of mission per Cesvi in Etiopia, a proposito della 19esima edizione del Ghi, l’Indice globale della fame curato ogni anno da Cesvi, l’organizzazione umanitaria italiana.

“Il primo progetto si concentrava su una risposta immediata all’emergenza per soddisfare le esigenze e i bisogni di sopravvivenza della popolazione – spiega – come la distribuzione di denaro e di kit igienici. Il secondo progetto si è rivolto al rafforzamento dei sistemi di allerta precoce e ci ha visti lavorare con le autorità locali per mettere in piedi dei meccanismi di allerta precoce e di protezione basata sulla comunità. Sono quindi le comunità stesse che vengono addestrate ad avere degli strumenti per rispondere alle emergenze, senza aver sempre bisogno dell’intervento di attori esterni come Cesvi ed altre organizzazioni non governative internazionali”.

“Infine c’è una terza fase del progetto, che punta a dare una resilienza di lungo periodo – aggiunge Malavasi – con interventi di restauro della rete idrica rivolti a permettere un’agricoltura di irrigazione. Si tratta infatti di zone abitate prevalentemente da pastori e in Etiopia l’agricoltura è basata sulle piogge, quindi nel momento in cui ci sono delle delle stagioni di siccità l’agricoltura diventa impossibile. Cesvi sta realizzando dei progetti di irrigazione per permettere la pratica agricola anche in stagioni di siccità. Durante i periodi di siccità il danno maggiore per le comunità è la moria del bestiame, che comporta un disastro economico per queste comunità. Per questo motivo stiamo mettendo in piedi anche dei sistemi di assicurazione, in collaborazione con un’agenzia delle Nazioni Unite, che possano permettere di mitigare i danni economici peggiori durante le siccità”.

“La giustizia di genere è al centro dei nostri interventi – sottolinea Malavasi – Le nostre risposte danno infatti sempre priorità ai gruppi più vulnerabili, in accordo con le decisioni prese dai comitati locali, ovvero le famiglie guidate da donne e le famiglie numerose. L’unica richiesta da parte di Cesvi è appunto che ci sia una rappresentanza femminile nei comitati locali. Quando ci sono le nostre attività di distribuzione e le attività di rafforzamento dei meccanismi di assicurazione, al centro di queste operazioni c’è sempre una rappresentanza femminile vicina e quasi mai inferiore al 60%, così da provare a dare rappresentanza e presenza alle donne di queste comunità”.

“Siamo molto consapevoli che le dinamiche di potere sono difficili da modificare – puntualizza l’head of mission per Cesvi in Etiopia – Noi cerchiamo di spingere questi cambiamenti senza creare contrasti nella comunità, non vogliamo sconvolgere queste comunità ma favorire la presenza femminile nei momenti di decisione e nella gestione di quel potere che viene attribuito attraverso la distribuzione di denaro e di opportunità. Siamo ben consapevoli però che questi sono processi lenti e che accelerarli potrebbe produrre anche risultati violenti, quindi c’è una grandissima attenzione a cercare di lavorare con le comunità e con i comitati locali dando spazio alla rappresentanza di genere in un modo che non sia sconvolgente e che non produca violenza in queste in queste comunità, dove comunque la presenza dell’ingiustizia di genere è molto forte”.