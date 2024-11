‘The Day of The Jackal’, Eddie Redmayne nel mirino di Lashana Lynch: l’intervista

(Adnkronos) – Eddie Redmayne e Lashana Lynch hanno presentato a Roma la serie Sky Original ‘The Day of The Jackal’, disponibile su Sky e in streaming su Now. Rivisitazione contemporanea in 10 episodi dell’influente romanzo di Frederick Forsyth ‘Il giorno dello sciacallo’ e del successivo pluripremiato film del 1973 della Universal Pictures, la serie racconta leggendaria fuga in giro per l’Europa dello Sciacallo, uno spietato serial killer che si guadagna da vivere uccidendo su commissione. A dargli la caccia è Bianca dell’intelligence britannica che è disposta a tutto pur di catturarlo.