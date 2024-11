Tom Cruise è ancora Ethan Hunt: il trailer di ‘Mission: Impossible 8’

(Adnkronos) –

Tom Cruise veste per l’ottava volta i panni di uno dei personaggi più celebri della sua carriera, Ethan Hunt, nel capitolo conclusivo della saga di ‘Mission Impossible’. Ad annunciare il titolo e mostrare il primo teaser trailer è lo stesso attore e produttore sui social network.

Il film si intitolerà Mission: Impossible – The Final Reckoning’, sulla trama si sa ancora poco, anche se il trailer lascia intendere che probabilmente per il protagonista sarà un cerchio che si chiude. “Le nostre vite non sono definite da una singola azione, le nostre vite sono la somma delle nostre decisioni”, si sente dire nel trailer. Ethan Hunt invece sul finale dice, quasi parlando agli spettatori: “Devi fidarti di me un’ultima volta”.

Nel trailer vediamo Tom Cruise correre a perdifiato, tentare di salire su un aereo in volo e lottare a mani nude. Da Malta alla Novergia, da Londra al Sudafrica, Tom Cruise ha girato il mondo per il so gran finale e, come dimostrano queste prime immagini, promette come sempre un lungometraggio di grande adrenalina e dalle scene d’azione mozzafiato.

Al fianco di Tom Cruise, un grande cast che comprende Vanessa Kirby, Simon Pegg, Angela Bassett, Ving Rhames e Hayley Atwell

Negli Stati Uniti il film arriverà il 23 maggio 2025, mentre nel trailer italiano è riportata solo la dicitura “prossimamente”. Non è quindi chiaro se la data italiana e quella americana coincideranno o se per il nostro mercato sarà scelto un diverso momento per l’arrivo nelle sale cinematografiche.