Formula 1, niente riposo per Bottas: il pilota completa l’Iron Man – Video

(Adnkronos) – Riposo? No, grazie. Valtteri Bottas, pilota finlandese di Formula 1, ha deciso di approfittare della pausa dalle gare per completare una delle prove fisiche più dure che ci siano, praticata generalmente dagli atleti di Triathlon: l’Iron Man. E lo ha fatto in casa sua, per poi condividere l’allenamento su Instagram, mostrando il tempo impiegato e il totale di calorie bruciate.

Bottas, che quest’anno corre con il team Sauber, ha impiegato un’ora e cinque minuti per nuotare 3,8 chilometri. L’ex Mercedes ha poi percorso 180 chilometri in bicicletta in circa 5 ore e mezzo e infine ha corso la maratona da 42,195 chilometri, completando così l’Iron Man. Il pilota, atteso il 24 novembre dal Gp di Las Vegas, ha bruciato così un totale di ben settemila calorie in un solo giorno.