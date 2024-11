Lazio, Baroni sta meglio dopo il malore: domani guiderà gli allenamenti

(Adnkronos) – L’allenatore della Lazio Marco Baroni ha accusato un malore mentre si trovava con la propria famiglia ma, assicura la società sportiva, non si è trattato di nulla di grave e il mister da domani riprenderà regolarmente gli allenamenti.

“In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, – si legge in un comunicato della S.S. Lazio – a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club. Pertanto mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti”.

“Si rende necessaria questa comunicazione – chiarisce la S. S. Lazio in chiusura della nota pubblicata sul proprio sito ufficiale – per tranquillizzare l’ambiente”.