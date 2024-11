Lucca, operaio muore travolto da un carrello elevatore in una cartiera

(Adnkronos) – Infortunio mortale in una cartiera del distretto cartario della Lucchesia. Questa mattina poco dopo le ore 9,30 un operaio è morto mentre si trovava al lavoro all’interno dello stabilimento della cartiera “Modesto Cardella” di in via Acquacalda a San Pietro a Vico, Lucca.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, sembra intorno ai 60 anni, avrebbe perso la vita sul colpo dopo essere stato travolto da un carrello elevatore che procedeva a retrimarcia. Sul posto il personale sanitario del 118, la polizia e i tecnici della prevenzione degli infortuni sul lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest.