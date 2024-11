Briatore: “Più turismo? Vendere meglio l’Italia e trattare meglio la gente”

(Adnkronos) – “Dobbiamo vendere meglio il nostro Paese e trattare meglio la gente che viene perché sta di meno nel nostro Paese e di più in Francia”. E’ il

monito che l’imprenditore Flavio Briatore lancia dal side event di apertura del G7 Turismo a Firenze. “Non riusciamo a vendere bene il nostro Paese perché non riusciamo ad avere musei differenziati, perché non abbiamo i taxi, ad esempio a Roma, e quando i turisti americani tornano in Texas riferiscono di aver aspettato 5 ore per un taxi…c’è un passaparola non positivo”, ha aggiunto.

In Italia, tra l’altro, per Briatore “da una parte c’è italiano che vuol fare, dall’altra un mucchio di tempo in burocrazia e di costi…l’industria è un’azienda molto importante, possiamo aver ricavi enormi, ma le spiagge non le puoi fare, le distanze degli ombrelloni te le dicono loro…l’industria del turismo è molto importante e l’Italia ha scoperto il turismo da quando è ministro Daniela perché ora c’è un ministero, prima si andava negli uffici dell’agricoltura, del commercio”, ha detto facendo riferimento al ministro del Turismo Daniela Santanchè.