Caso Elon Musk, Fazzolari: “Fratelli d’Italia contro ogni ingerenza”

(Adnkronos) – Giovanbattista Fazzolari, secondo quanto si apprende, è intervenuto sul caso Elon Musk dopo le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Sempre utile l’intervento del Presidente della Repubblica nel ribadire l’importanza del rispetto della sovranità nazionale. Fratelli d’Italia è da sempre molto attenta alla questione, respingendo qualsiasi tentativo di ingerenza straniera nei nostri affari interni. Ciò vale sempre e con chiunque, dai governi, alle ong, ai grandi media”, il senso del ragionamento espresso dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma di governo, in alcuni colloqui.

Per Fazzolari “stupisce piuttosto il sovranismo ‘à la carte’ della sinistra, la stessa che in passato non ha esitato a cavalcare posizioni anti-italiane e anche oggi in Europa trama per tentare di far perdere la vicepresidenza della Commissione europea all’Italia per il proprio tornaconto. Il più grave attacco agli interessi e alla sovranità italiana oggi lo ha mosso il Pd in Europa”, avrebbe aggiunto Fazzolari.