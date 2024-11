Fava, ‘personalizzeremo servizi per tutto arco vita’

(Adnkronos) – Il presidente dell’Inps Gabriele Fava mira a “personalizzare” i servizi che l’ente eroga ai suoi utenti, oggi 52 milioni di persone, in modo da accompagnarli nel corso dell’intero ciclo vitale. Lo spiega lo stesso Fava, a Bruxelles a margine della presentazione del rapporto annuale dell’Inps nella sede del Parlamento Europeo, su invito del capodelegazione del M5S ed ex presidente dell’ente Pasquale Tridico.

“Ho aderito con piacere – dice Fava – all’invito del presidente Pasquale Tridico, perché è fondamentale e importante, mai quanto oggi, presentare il rapporto dell’istituto previdenziale e assistenziale più grande, sostanzialmente, al mondo. L’Inps è un unicum: non esiste ente previdenziale che abbia tutte queste dimensioni”. L’ente, ricorda, ha “dimensioni previdenziali e assistenziali: pensate a 340 prestazioni previdenziali e socio-assistenziali che l’Inps fornisce a tutti i suoi utenti, 52 mln, quasi l’87% della popolazione italiana. Ma, essendo un unicum, era importante, e ho gradito davvero l’invito del presidente Tridico, per presentare e proiettare la line progettuale e strategica che ho impostato e che seguirà tutto il mio mandato: welfare generativo e hub del welfare”.

“Tutto il welfare in Italia è l’Inps – aggiunge Fava – di conseguenza è importante capirlo, metabolizzarlo ed entrare anche un po’ nel merito di questi servizi. L’Inps non è solo pensioni: è molto di più, è servizi ai cittadini, a tutti i cittadini. Questo è il core business dell’Inps: servizi a regola d’arte ai cittadini, contestualizzati. Questo è l’upgrade che proverò a portare avanti: contestualizzare e personalizzare i servizi, durante tutto il ciclo di vita della persona. L’ho chiamato welfare generativo e così sarà. Cercheremo di ‘customizzare’ tutti i servizi durante l’arco di vita della persona, in considerazione delle esigenze che si presenteranno cammin facendo”, aggiunge.

Gestire insieme previdenza e assistenza, come fa l’Inps, non è complicato, “tutt’altro: è molto stimolante. Pensate al caso concreto di successo: la pandemia di Covid-19. L’Italia l’ha superata” anche grazie “all’Inps, con le sue due dimensioni, previdenziale e assistenziale. Se c’è una best practice, perché cambiarla?” conclude.