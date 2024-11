(Adnkronos) –

L’attore e regista John Krasinski è l’uomo più sexy del mondo 2024, secondo People, la rivista statunitense che ogni anno assegna questo ‘riconoscimento’ e dedica al personaggio scelto una copertina e un servizio ad hoc.

“Ho provato un immediato blackout, non pensavo a niente”, così Krasinski ha descritto il momento in cui è venuto a sapere di essere stato scelto come uomo più sexy dell’anno. “Non mi sono certo svegliato pensando ‘È questo il giorno in cui mi verrà rivelato che sono l’uomo più sexy del mondo?’ eppure è stato proprio quel giorno. Pensavo mi stessero prendendo in giro”.

L’artista, 45 anni appena compiuti, è noto per aver interpretato e prodotto la serie tv ‘The Office’, per aver recitato nello show di Prime Video ‘Jack Ryan’ e in film come ‘Licenza di matrimonio’, ‘E’ complicato’, ‘Promised Land’. Regista e sceneggiatore del fortunato horror ‘A Quiet Place’ e del suo suo sequel, Krasinski è appena arrivato al cinema anche con il film d’animazione ‘If’, da lui ideato, prodotto, diretto, scritto e interpretato.

Da 14 anni è sposato con la collega attrice Emily Blunt, la coppia vive a Brooklyn e ha due figlie Hazel, di 10 anni, e Violet, di 8. Krasinski ha rivelato a People di “aver provato molta gioia” nell’annunciare a sua moglie di essere stato incoronato uomo più sexy del mondo.