Pensioni, Fava (Inps): “Patto con imprese, vi aiutiamo se assumete”

(Adnkronos) – In Italia “se vogliamo arrivare ad un sistema pensionistico sostenibile, c’è un’unica vera ricetta, l’aumento della base occupazionale, che vuol dire un nuovo patto con le imprese: noi, lo Stato, ci siamo e vi aiutiamo, nei limiti in cui assumete e date migliori stipendi, coerentemente con la produttività”. Lo dice il presidente dell’Inps Gabriele Fava, a Bruxelles a margine della presentazione del primo rapporto dell’ente previdenziale a Bruxelles, su invito del capodelegazione del M5S Pasquale Tridico.

“Questo vuol dire – prosegue Fava – che l’effetto virtuoso sarà più contribuenti e maggiori contributi, quindi raggiungeremo la famosa sostenibilità. Ci vorrà tempo: probabilmente non la vedrò io, ma se soltanto prendiamo questa autostrada, saremo tutti felici”. Anche per questo, continua, “stiamo immettendo sul mercato italiano una nuova app, l’abbiamo chiamata ‘Contaci’, che sarà rivolta soprattutto ai giovani. Dobbiamo dialogare con i giovani. Partirà a breve una campagna nelle scuole, per far maturare la consapevolezza del loro salvadanaio”.

“Devono iniziare subito – aggiunge – con l’estratto conto contributivo: prima iniziano, migliore salvadanaio si troveranno. Per i giovani è un po’ più semplice: a differenza del retributivo, loro si troveranno con il contributivo pieno, a distanza di trent’anni dalla riforma Dini. Il sistema contributivo è relativamente semplice: più contributi vengono erogati, migliore salvadanaio ti troverai. Se il legislatore interverrà con il secondo pilastro (la previdenza complementare, che dovrebbe aggiungersi a quella di base, ndr), sarà sicuramente bene accetto. Ecco perché cercheremo di parlare con i giovani con il loro linguaggio, con una app semplice, fruibile e intuitiva, che dia anche un’idea, in prospettiva, del sistema pensionistico”, conclude.