Bonus Natale anche per i genitori single, via il requisito del coniuge a carico

(Adnkronos) – Il bonus Natale di 100 euro, erogato con la tredicesima 2024, non sarà più dedicato solo alle coppie sposate, potranno invece richiederlo anche i genitori single. A dichiararlo è il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, dopo l’approvazione di ieri da parte del Cdm.

“Viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno il bonus di 100 euro a Natale. Passeremo da poco più di un milione di contribuenti – ha detto – a oltre quattro milioni e mezzo. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico”. “Si tratta di una ulteriore spinta per i consumi natalizi, un aiuto in più ai lavoratori e ai contribuenti in un momento particolare dell’anno, quando le spese familiari tendono ad aumentare”, ha aggiunto. E poi: “Un’ulteriore azione del governo a sostegno dei lavoratori. Questo intervento si affianca infatti ad altre agevolazioni già messe in atto, come la riduzione dell’Irpef e del cuneo fiscale, per sostenere le famiglie e promuovere una maggiore crescita economica”.