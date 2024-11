E.Romagna, Allaria Olivieri (Coldiretti): “Auspichiamo attenzione per settore che traina economia regionale”

(Adnkronos) – “Auspichiamo un governo regionale che comprenda chiaramente che avere un’agricoltura forte in regione è un asset strategico per il benessere di tutta la collettività e dell’economia regionale”. Così Marco Allaria Olivieri, direttore regionale Coldiretti Emilia Romagna, intervistato da Adnkronos nell’ambito dello speciale ‘Regioni al voto’, dedicato al prossimo appuntamento elettorale in Umbria ed Emilia-Romagna.

“Ci aspettiamo un’attenzione ancora più particolare per un settore che è traino dell’economia agroalimentare di questa regione. Abbiamo delle eccellenze tra Dop, Igp e produzioni che sono strategiche per il panorama nazionale e che incentivano insieme tutta la filiera del settore lattiero caseario, dei cereali, dei salumi e dell’ortofrutta e del vino, rappresentando una spina dorsale importante per l’economia di questa regione”, ha proseguito.

Un attenzione che, ha ricordato Allaria Olivieri deve riguardare anche l’indotto “perché l’agricoltura non è soltanto produzione di prodotti ma è anche tutto l’indotto che riguarda la rete dei fornitori, dei servizi, dell’impiantistica e quindi è un’economia importante per questa regione che va attenzionata, con un assessorato – che non è soltanto quello dell’agricoltura ma dovrà essere anche quello dell’ambiente- che sostenga questo comparto con incentivi, con sburocratizzazione e con una forte promozione sui mercati delle nostre eccellenze”, ha aggiunto.

Fondamentale il ruolo delle filiere che, come ha ricordato Allaria Olivieri, “hanno dato la dimostrazione di essere uno strumento che funziona perché quando si coinvolgono tutti gli attori con regole e impegni chiari c’è una migliore ridistribuzione del reddito all’interno della filiera. Quindi riteniamo che l’incentivazione degli accordi di filiera sia veramente uno strumento che dovrà essere incentivato anche dalla futura Politica agricola comune (Pac)”, ha aggiunto.

E l’agricoltura del futuro guarda alla sfida della digitalizzazione e della transizione come un’opportunità. “Il comparto agricolo negli ultimi anni è diventato attrattivo per i giovani anche perché la multifunzionalità non è più soltanto produzione di bene primario ma anche trasformazione e commercializzazione. Oggi ci troviamo davanti alla sfida dell’innovazione e della digitalizzazione ed è questo che può attrarre e interessare molto i giovani, se sapremo mettere in condizione le nostre imprese di trarre beneficio da questo scatto tecnologico che, se ben gestito, può essere una grande opportunità”, ha concluso il direttore regionale.