Ue, multa super per Facebook Marketplace: quasi 800 milioni di euro

(Adnkronos) –

La Commissione Europea ha inflitto a Meta, la società che fa capo a Mark Zuckerberg e che detiene Facebook, una multa di 797,72 milioni di euro per aver violato le norme antitrust dell’Ue, legando il suo servizio di annunci economici online Facebook Marketplace a Facebook e imponendo “condizioni commerciali sleali ad altri fornitori di servizi di annunci economici online”. Lo annuncia l’esecutivo Ue, in una nota.

Meta, oltre al social network Facebook e altri, offre anche un servizio di annunci economici online, Facebook Marketplace, attraverso il quale gli utenti possono acquistare e vendere beni. L’indagine della Dg Concorrenza ha appurato che Meta detiene una posizione dominante nel mercato dei social network personali, che è almeno ampio quanto lo Spazio Economico Europeo (See) e anche nei mercati nazionali della pubblicità display online sui social. In particolare, per la Commissione Meta avrebbe abusato della propria posizione dominante.

Meta collega il servizio di annunci economici online Facebook Marketplace a Facebook, in modo che tutti gli utenti di Facebook abbiano automaticamente accesso e vengono regolarmente esposti al Marketplace di Facebook, che lo vogliano o no. I concorrenti di Facebook Marketplace potrebbero essere esclusi, dato che il legame conferisce a Facebook Marketplace un “sostanziale” vantaggio distributivo che i concorrenti non possono eguagliare.