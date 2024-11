Autonomia, Schlein attacca: “Fallimento governo, ora devono fermarsi”

(Adnkronos) – Sull’autonomia differenziata “dalla Consulta è arrivata una sonora bocciatura di una legge sbagliata che spacca il Paese. Sono 7 rilievi che smontano la riforma. Avevamo chiesto alla destra di fermarsi, a questo punto devono farlo. E’ un fallimento del governo. Salvini mi diceva che l’autonomia è prevista dalla Costituzione e che mi avrebbe regalato una copia. Gli consiglierei di tenersela e leggerla con Giorgia Meloni”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, oggi a Terni.

Sul fronte nomine Ue “io non rispondo? Veramente, ieri a mezzogiorno ho chiamato Meloni per dirle che da una settimana mi attribuisce cose che non ho fatto e non ho detto” compresa la questione di Raffaele Fitto. “Non mi ha risposto perché dopo qualche ora doveva venire a fare campagna elettorale in Umbria. Non sono io, ma è lei che non risponde a me al telefono e soprattutto non risponde a problemi italiani”, sottolinea la dem.

“Noi non abbiamo mai messo in discussione il fatto che l’Italia, da Paese fondatore, debba avere un portafoglio di peso. Lo stallo politico è stato creato dai Popolari che stanno cercando di allargare strutturalmente la maggioranza in Ue alla destra. E’ uno stallo creato da Weber e von der Leyen e ci aspettiamo che von der Leyen, come stiamo cercando di fare noi, risolva la situazione. Il problema non è mai stato Fitto ma l’allargamento della maggioranza a destra”, dice ancora Schlein.

“Siamo qui con Conte, Fratoianni e Bonelli per denunciare la situazione della sanità umbra. Dove è stata Tesei in questi 5 anni quando l’Umbria scendeva nella classifica delle prestazioni? L’Umbria era una regione in cui le persone venivano a curarsi, ora la giunta di Tesei spende soldi per cure che gli umbri devono andare a fare in altre regioni. Votare per Stefania Proietti significa salvare la sanità pubblica, la scuola, rilanciare nuove politiche industriali e il salario minimo come si è impegnata a fare”, le parole di Schlein sulle prossime elezioni regionali.

Modello Umbria per il centrosinistra? “Questa è una sfida che riguarda il futuro degli umbri, per noi è questo che conta. E’ l’unica regione in cui tutte le forze alternative alla destra sono andate insieme a chiedere a una persona, Stefania Proietti, di guidare un progetto collettivo”.