Milano, incendio in officina: 10 persone evacuate dallo stabile

(Adnkronos) –

Incendio in un’officina di via Lisiade Pedroni, a Milano, che da ieri sera attorno alle 21.30 ha coinvolto uno stabile di due piani. Restano da accertare le cause, i vigili del fuoco sono intanto attivamente impegnati sul posto.



Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del comando di Milano supportati da diversi automezzi con 13 partenze al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Dieci le persone evacuate dal fumo, nessuno è stato trasportato in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del fuoco, fanno sapere i vigili del fuoco, si protrarranno per diverse ore.