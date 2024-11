Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: “Paura che l’assassino torni libero tra pochi anni”

(Adnkronos) – “Come sorella di una vittima di femminicidio, trovare le parole giuste è sempre una fatica immensa. È difficile misurare la rabbia, l’indignazione, la sofferenza”. Inizia così il massaggio social che Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di 7 mesi. “Devi essere abbastanza forte da non lasciarti sopraffare dall’emozione, ma non cosi forte da dimenticare che sei umana. Eppure, l’umanità sembra un’assenza costante in questa storia, sia fuori che dentro l’aula di un tribunale, dove cerchiamo di ottenere giustizia per la morte di Giulia e Thiago” aggiunge.

“Come donna, combatto due battaglie. La prima battaglia è alimentata dalla paura di essere la prossima donna a essere ricordata per una morte brutale. La seconda è una lotta affinché nessuna famiglia debba mai affrontare la possibilità che un omicidio così efferato rimanga impunito o che il colpevole non sconti una pena adeguata. Perché questa è la nostra paura: ritrovarsi faccia a faccia con l’assassino dopo pochi anni di carcere” scrive su Instagram, in attesa della sentenza di primo grado che sarà pronunciata dalla corte d’Assise di Milano il prossimo 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “La mia anima non troverà pace quando il giudice leggerà il dispositivo: non mi restituirà Giulia, non mi permetterà di conoscere mio nipote, non riavvolgerà il nastro di questo film dell’orrore, in cui l’assurdo è il filo conduttore e continua inesorabile fino ai titoli di coda”.

Giulia, 29 anni, “è morta in Italia, anche perché siamo un paese che ha paura delle donne. Il 25 novembre grideremo giustizia per Giulia e Thiago, ma lo faremo per tutte le donne che non hanno più voce. Dove c’è giustizia, c’è futuro. Dove c’è giustizia, c’è speranza per le nuove generazioni, affinché possano vivere in un paese in cui non si ha paura di essere donne. Giulia sarà con noi in quell’aula, insieme a voi, a tutte le anime gentili strappate a questo mondo. Saremo lì, e spero che ci saranno tutte le donne che ancora sognano un futuro senza paura” conclude Chiara Tramontano.