Roma, Bonaccorsi su flagship store Starbucks: “Parte importante della riqualificazione centro storico”

(Adnkronos) – “E’ una location importantissima per noi, in un area su cui stiamo contando veramente tanto, con il rifacimento di tutta Piazza San Silvestro, delle zone limitrofe e di parte dei palazzi, insieme alla risistemazione della viabilità delle strade secondarie. La presenza molto qualificante di questo flagship store aggiunge lustro a questo progetto di riqualificazione e conferma la vocazione internazionale del centro di Roma”. Lo ha affermato Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio di Roma Capitale, in occasione dell’apertura del primo flagship store di Starbucks in Italia, ispirato al nuovo concetto ‘Where coffee meets art’, a Roma, in Piazza San Silvestro.