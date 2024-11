Sostenibilità, Battistoni: “Filiera carta e cartone eccellenza nel riciclo”

(Adnkronos) – “La filiera della carta e del cartone si distingue da anni nel panorama del riciclo per i suoi livelli di eccellenza che lo hanno reso un modello in Europa. Il comparto rientra a pieno titolo in un settore strategico per ciò che concerne l’economia circolare”. Così il vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Francesco Battistoni, in un messaggio inviato ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo manuale dell’Associazione Italiana Scatolifici per gli imballaggi di cartone ondulato.

Con la presentazione del nuovo manuale “il settore si dota di un nuovo strumento operativo con l’obiettivo di offrire una nuova cultura tecnica e commerciale rivolta sia agli operatori del settore che ai loro clienti, promuovendo i valori della sostenibilità ambientale e di un packaging sempre più green”.

“A tutt’oggi la carta rimane ancora il materiale di imballaggio che garantisce il maggiore tasso di riciclo in assoluto. Una filiera virtuosa che rappresenta un’eccellenza della sostenibilità. E’ fondamentale, quindi, che il legislatore oggi ponga grande attenzione su questo settore industriale che coniuga già da tempo l’eccellenza in ambito produttivo ed in ambito ambientale”, conclude.