Stasera l’ultima Superluna del 2024, cos’è e come vederla

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 15 novembre, appuntamento con la quarta e ultima Superluna del 2024, chiamata ‘Luna del Castoro’ dal tradizionale nome che era dato all’evento dai nativi americani.

Si tratta del fenomeno che si verifica quando la Luna piena si trova vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra.

“In questa occasione, – spiega l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario – la Luna sarà a circa 361.860 km da noi, rispetto alla distanza media di 384.400 km. Sebbene il disco lunare appaia leggermente più grande, la variazione è quasi impercettibile a occhio nudo”.

In Italia la Luna raggiungerà il punto più vicino alla Terra intorno alle 22:28. Alcune piattaforme online manderanno il fenomeno in diretta, per esempio il canale Youtube di The Virtual Telescope Project.