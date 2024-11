Zverev batte Alcaraz e lo elimina dalle Atp Finals

(Adnkronos) – Clamoroso a Torino: Carlos Alcaraz è stato eliminato dalle Atp Finals. Fatale per lo spagnolo la sconfitta di questo pomeriggio contro Alexander Zverev, che nell’ultima giornata del girone ‘Newcombe’ si è affermato in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 in un’ora e 57 minuti. Il tedesco, che era già sicuro della qualificazione dopo aver battuto Rublev e Ruud, si è così confermato come uno dei tennisti più in forma del torneo e ora diventa il rivale numero uno di Jannik Sinner per la vittoria finale. In semifinale Zverev affronterà domani lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del mondo che ha chiuso al secondo posto il proprio girone.

Grande delusione per Alcaraz, che nei giorni scorsi aveva lamentato problemi di stomaco e una stanchezza dovuta ai tanti impegni stagionali. Carlos chiude il suo torneo con un solo punto conquistato, contro Rublev, e abbandona le Finals in virtù anche della sconfitta rimediata all’esordio con Ruud. I due sono infatti appaiati a quota 1 punto in classifica e il norvegese, che questa sera chiuderà la fase a gironi contro il russo per conquistare la semifinale, è comunque avanti ad Alcaraz in virtù dello scontro diretto.

Sinner, che ha chiuso al primo posto il proprio girone, scoprirà questa sera il suo avversario. Se Ruud battesse Rublev volerebbe in semifinale contro l’azzurro, mentre in caso di vittoria del russo si andrebbero a contare i game vinti.