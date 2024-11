Finals, Fritz elimina Zverev ed è il primo finalista a Torino

(Adnkronos) –

Taylor Fritz è il primo finalista delle Finals di Torino. L’americano ha battuto, un po’ a sorpresa, Alexander Zverev, numero 2 Atp, in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (3), conquistando così la sua prima finale alle Finals, dopo una partita spettacolare.

Il livello del tennis di Fritz, numero 5 del mondo, si alza subito nel primo set, conquistato per 6-3, con Zverev che cede il servizio e non riesce a prendere contromisure. Il tedesco, che ha eliminato Carlos Alcaraz ai gironi, reagisce e conquista il secondo parziale con lo stesso punteggio. Ne segue un terzo set molto equilibrato e deciso solamente al tie break, con Fritz che concede solamente tre punti a Zverev.

Erano 18 anni che uno statunitense non arrivava in finale alle Finals, e ora per Fritz ci sarà la sfida contro uno tra Jannik Sinner e Casper Ruud, impegnati questa sera alle 20.30 nella seconda semifinale.