Francia, si barrica nel ristorante con 4 ostaggi. Liberati dopo alcune ore

(Adnkronos) – Un uomo, armato di coltello, ha tenuto in ostaggio quattro persone per alcune ore nel ristorante ‘L’Olivier’ di proprietà del padre a Issy-les-Moulineaux. Dopo serrate trattative e minacce di suicidio, ha liberato i dipendenti sequestrati ed è stato arrestato come riferisce una fonte di polizia all’Afp. Secondo Bfmtv il giovane avrebbe un problema di droga.

Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ”è stato costantemente aggiornato sulla situazione”. Nessuno è rimasto ferito nell’operazione