Devastante incendio questo pomeriggio in una abitazione in vicolo Chiuso a San Giovanni in Croce. In un primo tempo, attorno alle 16, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Piadena, ma ben presto si è reso necessario l’invio di mezzi anche da Cremona. In tutto 5 squadre che hanno operato per tutto il pomeriggio per domare le fiamme che a quanto pare si sono propagate dal tetto. Non si registrano danni alle persone.

