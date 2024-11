MotoGp, Bagnaia vince la Sprint e rimanda la festa di Martin, terzo

(Adnkronos) –

Pecco Bagnaia vince la gara Sprint del MotoGp di Barcellona oggi 16 novembre e rimanda la festa di Jorge Martin. Lo spagnolo chiude infatti terzo dietro le Ducati di Pecco e Bastianini, mantenendo un vantaggio di 19 punti sul rivale per il titolo. Il Mondiale si assegnerà quindi nella gara lunga di domani, dove a Martin basterà arrivare nono per conquistare il suo primo titolo iridato.

Partenza complicata per Bagnaia, che deve difendersi prima dall’attacco di Martin e poi da quello di Bastianini, riuscendo però a prendere la testa della corsa. È proprio il compagno di scuderia di Pecco a tenere dietro lo spagnolo leader del mondiale, che però lo sorpassa al secondo giro. Il duello tra i due continua: Bastianini passa lo spagnolo a nove giri dalla fine, ma Martin reagisce al giro successivo ed Enea scivola in quinta posizione, passato anche da Morbidelli. La bagarre per un posto sul podio favorisce Bagnaia, che aumenta così il suo vantaggio.

La Ducati di Bastianini si riprende il terzo posto, favorito anche dalla rimonta di Espargarò, all’ultima gara Sprint della carriera, ma senza riuscire ad avvicinare Martin. Lo spagnolo punta a non rischiare nulla per non compromettere il titolo e non aumenta mai il ritmo, con il divario da Bagnaia che arriva a 1.4. Nei giri finale prova ad alzare i giri del motore Martin, anche per difendersi dall’attacco di Bastianini, che lo riesce a superare clamorosamente nell’ultimo giro. Vince quindi Bagnaia, con Bastianini secondo e Martin terzo.