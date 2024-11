Arriva il freddo artico sull’Italia, neve anche a bassa quota: ecco dove e quando

(Adnkronos) – Arriva il freddo artico sull’Italia. L’anticipo di inverno inizierà martedì, con le ultime previsioni meteo che parlano di temperature minime molto basse. “La settimana inizierà con una debole perturbazione che tra lunedì e martedì porterà un po’ di nuvole su gran parte d’Italia, ma con poche piogge per lo più concentrate sulle regioni tirreniche, mentre le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo”, afferma all’Adnkronos Andrea Giuliacci meteorologo de ‘Meteo.it’, evidenziando che “poi alla fine di martedì arriverà un’altra più intensa perturbazione, accompagnata da correnti fredde d’origine artica: mercoledì sarà quindi una giornata nuvolosa e a tratti piovosa in gran parte delle nostre regioni, con temperature quasi dappertutto in calo, molto vento al Centro-Sud e neve sulle Alpi localmente anche sotto i 1000 metri”.

“Un’altra perturbazione, in rapida successione, attraverserà l’Italia tra giovedì e venerdì, con piogge diffuse su gran parte del Paese, venti burrascosi sui mari attorno alla Penisola e nuove nevicate sulle Alpi fino a quote insolitamente basse per il periodo, – conclude Giuliacci – qualche nevicata anche sull’Appenino, ma a quote più alte. Nella parte centrale della settimana ci attende quindi un assaggio di tempo invernale”.