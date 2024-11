Milano, 52enne rientra in casa e muore sul divano: indagini su presunto omicidio

(Adnkronos) –

Presunto omicidio a Milano. Un 52enne italiano, dopo esser uscito di casa, avrebbe fatto rientro nell’abitazione di via Giovanni Ameglio 5, dove conviveva con la compagna, accasciandosi sul divano prima di morire. Dai primi accertamenti, l’uomo presenta due ferite da taglio, una lieve all’altezza del sopracciglio dx e una di 2 cm alla tibia dx in prossimità di una vena varicosa che, per la perdita di sangue, avrebbe potuto causare un arresto cardiocircolatorio.

Non lontano da casa i poliziotti hanno rilevato una chiazza di sangue e cocci di bottiglia di vetro sporchi di sangue. Sono in corso accertamenti a cura della Polizia Scientifica, del medico legale e della Squadra Mobile della Questura di Milano per ricostruire la dinamica e attribuire eventuali responsabilità. Non si esclude che la ferita che ha causato il decesso sia legata a una caduta accidentale.