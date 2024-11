I Jamiroquai tornano in tournée dopo 6 anni: una data anche in Italia

(Adnkronos) – Dopo sei anni di assenza dalle scene, i Jamiroquai tornano con una grande tournée nel 2025 che farà tappa anche in Italia. A partire da novembre 2025, la band vincitrice di un Grammy e con una carriera di oltre 30 anni, sarà in tour in 14 date tra Regno Unito ed Europa, nell’ambito del ‘The Heels of Steele’ tour portando il suo groove inconfondibile nei più grandi palazzetti del continente.

I Jamiroquai sono stati protagonisti della scena musicale globale con 15 nomination ai Brit Awards, due record mondiali Guinness, un Grammy e più di 1,7 miliardi di stream su Spotify. Guidata dal pioniere del ‘future funk’ Jay Kay, la band è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, riportando sul palco i brani più amati dai fan e introducendo al contempo suoni freschi e inediti. “Una missione che dura da 30 anni e più: portare la musica groove nella vostra vita – dicono i Jamiroquai -. Siete pronti a unirvi a noi nella lotta per mantenere intatta la magia del disco, per conquistare tutte le vostre paure interiori e ballare come non avete mai fatto prima? Avete quello che serve per guarire il mondo attraverso la musica? Avete i tacchi d’acciaio?””.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 10 di mercoledì 20 novembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 10 di venerdì 22 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

La band suonerà anche in Italia. L’unica tappa in programma è quella di giovedì 13 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano.