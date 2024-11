Roma, scontro tra auto: morta 21enne. Ragazza alla guida positiva alcoltest

(Adnkronos) – Sarebbe risultata positiva all’alcoltest la ragazza alla guida della Opel Mokka che all’alba di sabato si è scontrata contro una Fiat 500 sulla quale viaggiavano tre studenti fuori sede. Nell’incidente, avvenuto sulla Tiburtina, morì sul colpo una 21enne di origini calabresi ma nella Capitale per studio, sbalzata fuori dall’abitacolo dopo l’impatto. Gravissimo l’amico che era in auto con le due ragazze, ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita.

La 24enne alla guida avrebbe avuto nel sangue un tasso alcolemico pari a 0,92, a dispetto del limite di 0,50 consentito dall’attuale normativa.