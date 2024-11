Ford taglia quasi 3mila posti di lavoro in Europa, ecco dove

(Adnkronos) –

Ford annuncia di voler tagliare 2.900 posti di lavoro in Germania entro la fine del 2027 per ridurre i costi. Ford prevede di tagliare 2.900 posti di lavoro in Germania entro la fine del 2027 per ridurre i costi, ha affermato mercoledì la casa automobilistica statunitense, nell’ambito di una revisione più ampia delle sue attività in Europa. La maggior parte delle riduzioni avverrà in una fabbrica Ford a Colonia, dove l’azienda ha anche la sua sede centrale europea.

Ford ha uno stabilimento nella città della Germania occidentale da quasi un secolo. La struttura è stata trasformata negli ultimi anni per produrre auto elettriche a seguito di un investimento di 2 miliardi di dollari. Ford sta lottando con vendite deboli in Germania e in Europa. La riluttanza dei consumatori a passare alle auto elettriche e la fine degli incentivi governativi in ​​Germania si stanno rivelando una sfida per le case automobilistiche.

Ford ha attualmente circa 11.500 posti di lavoro a Colonia, il che significa che circa un posto di lavoro su quattro potrebbe essere tagliato lì, secondo il consiglio aziendale locale. Nel complesso, Ford ha dichiarato di voler tagliare 4.000 posti di lavoro in Europa, 800 dei quali in Gran Bretagna e 300 nei paesi dell’Ue al di fuori della Germania.