Gaza, raid Israele nel nord della Striscia: almeno 18 morti

(Adnkronos) – E’ di almeno 18 palestinesi morti il bilancio che arriva stamani dalla Striscia di Gaza colpita da raid aerei israeliani. E’ quanto riferisce la tv satellitare al-Jazeera, che cita fonti mediche e parla di operazioni effettuate dall’alba di oggi, precisando che 13 persone sono rimaste uccise nel nord dell’enclave palestinese. In precedenza la stessa emittente aveva dato notizia della morte di 12 persone in un raid israeliano contro un’abitazione a Jabalya, nel nord della Striscia.

Le Forze Armate libanesi denunciano la morte di un altro loro soldato per le ferite riportate in un attacco israeliano che ha colpito un mezzo militare nel sud del Libano. Un altro soldato è rimasto ferito. Secondo la tv al-Manar, affiliata agli Hezbollah libanesi, un drone israeliano avrebbe colpito un’ambulanza militare a Burj Al Muluk. Ieri le Forze Armate libanesi avevano denunciato l’uccisione di tre militari in un raid israeliano contro una postazione militare a Sarafand, sempre nel sud del Paese dei Cedri.