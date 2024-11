Sanità, Mandelli (Fofi): “Da Pnrr dotazioni per farmacie rurali disagiate”

(Adnkronos) – “Con il Pnrr abbiamo avuto un coinvolgimento importante per la dotazione tecnologica delle farmacie rurali, soprattutto quelle più disagiate”, cosiddette sussidiate. “La dotazione economica consentirebbe a far sì che l’Italia dei Comuni possa dare un servizio ai cittadini che spesso manca. Rafforzare le farmacie e dare una mano ai farmacisti può essere una risposta concreta di prossimità”. Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini farmacisti italiani (Fofi), partecipando ieri al nuovo appuntamento di ‘Principi Attivi’, il ciclo di incontri promossi da Boehringer Ingelheim Italia per affrontare alcune tra le priorità più urgenti di salute pubblica.

Durante l’incontro dal titolo ‘La Salute degli italiani tra tradizione, ripresa e resilienza’, Mandelli ha ricordato come “la brutta esperienza del Covid” abbia “valorizzato la figura del farmacista che, anche grazie al progetto federale del 2005, aveva cominciato un percorso di evoluzione che potesse renderlo sempre protagonista della dispensazione, ma anche di una nuova fase che avevamo chiamato della farmacia dei servizi e che ora si chiama prossimità”.

“Credo che possiamo fare tanto con i fatti, con i numeri degli elettrocardiogrammi che eseguiamo tutti i giorni, coi numeri degli holter cardiaci e pressori che applichiamo, col numero dei tamponi e delle vaccinazioni. Proponiamo un farmacista che, grazie all’evoluzione culturale di questi anni, è in grado di dare qualcosa in più alla popolazione italiana”, conclude.