Ucraina, Kiev lancia gli Storm Shadow: missili Gb contro la Russia

(Adnkronos) –

Dopo i missili americani Atacms, l’Ucraina lancia anche i missili britannici Storm Shadow contro la Russia. La nuova svolta nella guerra, in corso ormai da oltre 1000 giorni, viene svelata dal Times che cita fonti di Mosca. Le forze armate di Kiev avrebbero lanciato 12 missili a lungo raggio contro obiettivi nella regione che i reparti ucraini hanno invaso dall’inizio di agosto. Sui media russi sono comparse foto di frammenti di metallo con la scritta Storm Shadow, che sarebbero stati trovati dai residenti del villaggio di Marino.

Il portavoce del premier britannico Keir Starmer ha fatto sapere che non commenta le notizie su questioni militari operative e già prima delle notizie date da alcuni media britannici sull’uso degli Storm Shadow non aveva voluto dare informazioni su possibili modifiche ai caveat per l’uso dei missili.

Kiev, dopo l’ok del presidente americano Joe Biden all’uso dei missili Atacms, è passata subito all’azione. Gli Stati Uniti, d’altra parte, hanno compiuto un ulteriore passo inviando anche mine antiuomo come confermato dal segretario della Difesa Usa Lloyd Austin. Durante una visita nel Laos, il numero 1 del Pentagono ha spiegato che le forze russe stanno dando priorità all’avanzata a piedi, e solo in una fase successiva fanno avanzare i mezzi, contrariamente a quanto avevano fatto dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022.

Per questo le forze di Kiev hanno bisogno di strumenti per “aiutare a rallentare” questi movimenti. Gli Stati Uniti sono in grado di controllare quando vengono attivate e agli ucraini è richiesto di registrare il punto in cui vengono sistemate, per poterne garantire la rimozione in seguito. “Le mine che cercheremo di fornire sono mine non persistenti, possiamo controllare quando si autoattivano, si autodetonano e questo le rende molto più sicure rispetto a quelle che producono loro”, ha spiegato ancora Austin parlando con i giornalisti.

Nell’ambito dell’aumento dell’assistenza alla sicurezza che il presidente Biden ha annunciato il 26 settembre, il Dipartimento della Difesa americano (DoD) ha annunciato oggi un ulteriore pacchetto per la sicurezza per soddisfare le esigenze dell’Ucraina. Si tratta della settantesima tranche di equipaggiamenti che l’amministrazione Biden fornirà all’Ucraina dalle scorte del Dipartimento alla Difesa dall’agosto 2021. Questo pacchetto del valore stimato di 275 milioni di dollari, fornirà all’Ucraina ulteriori capacità per soddisfare le sue esigenze più urgenti, tra cui munizioni per sistemi missilistici e armi di artiglieria e anticarro.