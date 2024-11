Coppa Davis, il regolamento: massimo tre set e quando si gioca il doppio

(Adnkronos) – Torna la Coppa Davis. Oggi l’Italia di Jannik Sinner affronterà l’Argentina nei quarti di finale per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando in finale Sinner e compagni batterono l’Australia. Vista anche la sconfitta della Spagna, eliminata un po’ a sorpresa dall’Olanda, gli azzurri sono sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale.

La Davis, rispetto agli anni precedenti, ha cambiato il proprio regolamento, con le partite che si disputano al meglio dei tre set e con le sfide che si articolano una dopo l’altra nell’arco di una stessa giornata.

Ogni partita si articola di tre match totali, due singolari e un doppio. Il primo singolare è giocato dal secondo miglior tennista a disposizione, mentre nella seconda scende in campo il migliore, ranking alla mano. Nel doppio invece è il capitano, una sorta di ct calcistico, a scegliere chi schierare, senza quindi l’obbligo di avere sul terreno di gioco due doppisti.

Per passare il turno una squadra deve vincerne due, in caso una delle due riuscisse a trionfare in entrambi i singolari la partita terminerebbe 2-0 e non ci sarebbe bisogno di giocare il doppio. Ogni match si articola, come detto, di un massimo di tre set e, in caso di 6-6 nel parziale decisivo, si ricorrerà al tie-break. Cambia il doppio, dove non è previsto il consueto super tie-break a 10 punti, ma in caso di parità si ricorrerà a un normale tie-break.