Elon Musk e la retromarcia: “Decide tutto Trump”

(Adnkronos) –

“Decide il presidente Trump”. Elon Musk sceglie il low profile, ridimensiona il proprio ruolo e cerca di mettere il silenziatore alle voci che fanno riferimento a tensioni tra ‘Mr X’ e il cerchio magico di Donald Trump. Il magnate, determinante nella campagna elettorale e presenza fissa accanto al presidente nelle ultime settimane, prova a uscire dalla luce dei riflettori. Le nomine di questi giorni, dice, sono tutte frutto delle decisioni di Trump.

“Per essere chiari, per quanto io abbia espresso la mia opinione su qualche candidato, molte delle scelte sono state fatte senza che io ne fossi a conoscenza e le decisioni sono al 100% del presidente”, dice il magnate in un post in cui definisce Trump “una persona straordinaria con un eccellente senso dell’umorismo”.

Musk, con Vivek Ramaswamy, guiderà il Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa che dovrà razionalizzare la macchina burocratica tagliare dove ci sono sprechi. “L’arroccata e sempre in crescita burocrazia rappresenta una minaccia esistenziale alla nostra repubblica, ed i politici l’hanno favorita per troppo tempo”, dicono i due miliardari a cui Trump ha affidato il compito di rivoluzionare l’apparato di governo, spiegando in un articolo sul Wall Street Journal come faranno cadere la loro scure su personale e spese federali.

Sin dall’inizio dell’articolo è chiaro che l’obiettivo sono “i burocrati non eletti, decine di migliaia ogni anno” che “promulgano regole e regolamenti”, insomma quel ‘deep state’ contro il quale Trump giurato vendetta. Il loro potere non solo “è antidemocratico e non etico rispetto alla visione dei padri fondatori” ma anche “impone massivi costi diretti e indiretti sui contribuenti”, scrivono i futuri capi dell’Ufficio per l’efficienza governativa, Doge.

“Fortunatamente abbiamo l’occasione storica di risolvere il problema” scrivono ancora ricordando che loro sono “imprenditori, non politici, serviamo come volontari esterni, non funzionari federali e, a differenza di commissioni non scriveremo rapporti, ma taglieremo costi”. E per a farlo stanno reclutando “un team snello di crociati della riduzione del governo”, scrive ancora l’uomo più ricco del mondo dicendosi certo che potrà rapidamente tagliare “500 miliardi”, cominciando a sopprimere le sovvenzioni alle emittenti pubbliche e associazioni “progressiste” come Planning Parenthood, la catena di consultori che assiste le donne per l’interruzione di gravidanza.

Ad esattamente due mesi dall’insediamento alla Casa Bianca, e solo due settimane dopo la vittoria elettorale, Trump ha quasi completato la squadra di governo, con un fuoco di fila di nomine di fedelissimi, nomine in alcuni casi controverse. L’unico tassello importante della prossima seconda amministrazione Trump mancante è quello del Tesoro, che potrebbe arrivare a breve.

Ad indicare questa possibilità il fatto che sia stato nominato segretario al Commercio Howard Lutnik, il Ceo di Cantor Fitzgerald attualmente co presidente del team di transizione, che per giorni si era conteso il Tesoro con il manager degli hedge fund, Scott Bessent. Nella corsa era entrato a gamba tesa anche Musk che la fine della scorsa settimana, proprio mentre Bessent andava a Mar a Lago per incontrare il presidente eletto, si schierava per Lutnick come vero “agente del cambiamento”, mentre con Bessent sarebbe stato “business as usual”.

L’opposizione tra i due aveva spinto Trump ad allargare la rosa dei candidati, includendo l’ex governatore della Kevin Warsh, già governatore della Federal Reserve, Marc Rowan, ceo di Apollo Global Management, il senatore del Tennessee Bill Hagerty, oltre a Robert Lighthizer, già segretario al commercio nella precedente Amministrazione Trump. Secondo le fonti della Cnn, tutti i candidati sono stati vagliati dal team ed hanno incontrato Trump e quindi la nomina sarebbe imminente.

Per quanto riguarda invece le nomine controverse, che stanno incontrando una certa resistenza anche da parte di esponenti repubblicani del Senato che dovrà confermarli, è da notare che il vice presidente eletto JD Vance, senatore dell’Ohio, ha preso l’iniziativa recandosi a Capitol Hill insieme a Matt Gaetz, l’ex deputato di estrema destra nominato alla guida del dipartimento di Giustizia, che è la nomina più in bilico.