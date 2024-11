Inps porta all’assemblea Anci la sua visione su inclusione sociale e innovazione digitale

(Adnkronos) – E’ per un welfare sempre più vicino alle comunità locali l’impegno dell’Inps nella collaborazione con i Comuni: lo ha confermato il Direttore Generale dell’INPS Valeria Vittimberga all’Assemblea Nazionale ANCI ricordando come “l’Italia accorcia le distanze geografiche e sociali attraverso l’innovazione e il digitale” ed evidenziando l’importanza dell’inclusione sociale e lavorativa come pilastro delle politiche nazionali.Il Direttore Generale ha quindi annunciato la prossima apertura del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) “a tutti coloro che cercano un diverso e più efficace percorso formativo e occupazionali”. “Un salto quantico nelle politiche sociali, che personalizzerà percorsi formativi e lavorativi grazie all’Intelligenza artificiale, a beneficio soprattutto delle categorie più vulnerabili”, ha spiegato Vittimberga.

Ma al centro dell’intervento di Vittimberga anche il progetto “Welfare as a Service” (WaaS) che, grazie a dashboard intelligenti e API, consente una gestione data-driven delle politiche sociali, superando i silos informativi. “Una svolta che riduce gli sprechi e migliora la corrispondenza tra bisogni e interventi, in linea con il nuovo corso voluto dalla governance dell’Istituto presieduta da Gabriele Fava” ha dichiarato. “Il dialogo tra istituzioni e l’uso di innovazioni tecnologiche e sociali sono essenziali per un welfare vicino ai cittadini,” ha aggiunto, sottolineando come la multidimensionalità dei dati possa migliorare le politiche di inclusione, contribuendo a una PA più efficiente e al benessere collettivo.

In riferimento poi alla regione che ha ospitato l’assemblea dell’Associazione, il direttore generale ha annunciato che l’INPS, in collaborazione con ANCI e UNCEM, avvierà un progetto innovativo in Piemonte per contrastare la marginalità sociale. “Grazie a un nuovo indice di analisi dei territori, misureremo l’impatto delle prestazioni assistenziali e miglioreremo l’efficacia degli interventi, fedeli ai principi della nostra carta costituzionale, richiamati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”, ha concluso Vittimberga.