Manchester City, ufficiale il rinnovo di Guardiola: “Resto per vincere ancora”

(Adnkronos) – Ora è ufficiale: Pep Guardiola ha rinnovato con il Manchester City fino al 30 giugno 2027. Il tecnico catalano, che aveva il contratto in scadenza il prossimo giugno ha così deciso di dare ulteriore continuità al suo progetto. A dare l’annuncio ufficiale il club campione d’Inghilterra sui suoi canali ufficiali: “Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto biennale con il Manchester City. Con il nuovo accordo, il catalano avrà trascorso più di un decennio come allenatore del City. Il periodo di Guardiola al City è costellato di successi. Finora ha vinto 18 trofei importanti, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League”.

“Il Manchester City significa molto per me. Questa è la mia nona stagione qui; abbiamo vissuto così tanti momenti fantastici insieme. Ho un sentimento davvero speciale per questa squadra. Ecco perché sono così felice di restare per altre due stagioni”, sono state le prime parole di Guardiola dopo la firma sul nuovo contratto

“Grazie a tutti per aver continuato a darmi fiducia e a supportarmi: il proprietario, il presidente Khaldoon, Ferran, Txiki, i giocatori e naturalmente i tifosi. Tutti quelli legati al Manchester City”, ha aggiunto il tecnico spagnolo, “è sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. L’ho già detto molte volte, ma ho tutto ciò che un manager potrebbe desiderare e lo apprezzo molto. Spero che ora potremo aggiungere altri trofei a quelli che abbiamo già vinto. Quello sarà il mio obiettivo”.