Marin (Municipio I): “Sui liquami Isola Tiberina intervento tempestivo ha permesso soluzione”

(Adnkronos) – “A seguito di una segnalazione da parte della Squadra nautica fluviale della Polizia di Stato di sversamenti di liquami nelle acque del Tevere attorno all’isola Tiberina, siamo intervenuti prontamente per rilevare lo stato delle cose e favorire la risoluzione del problema nel più breve tempo possibile”. Così Stefano Marin, Assessore Politiche Ambientali, Rifiuti, Rapporti con i cittadini e Polizia Locale del Municipio I Roma Centro.

“Dopo due sopralluoghi avvenuti nel giorno stesso e in quello successivo alla segnalazione da parte della Fluviale e finalizzati a identificare compiutamente la natura e l’entità del problema, il Municipio I Roma Centro ha subito interessato Acea per richiedere un intervento di urgenza che sistemasse i guasti riscontrati. Grazie a due interventi, avvenuti nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, in un chiusino di lungotevere dei Pierleoni e alle pompe di sollevamento di via San Bartolomeo dell’Isola i guasti sono stati risolti”, aggiunge.

“Un ringraziamento alla Squadra nautica fluviale della Polizia di Stato per il prezioso lavoro di vigilanza che ci ha permesso di intervenire tempestivamente evitando potenziali danni all’ecosistema del Tevere”, conclude Marin.