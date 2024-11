Putin: “Guerra mondiale, Russia può colpire chi ha fornito missili a Ucraina”

(Adnkronos) –

La guerra in Ucraina è diventata di carattere “globale” dopo il lancio di missili occidentali contro la Russia. E’ il messaggio che il presidente russo Vladimir Putin invia in un discorso alla nazione. La Russia “ha il diritto” di colpire i Paesi che hanno fornito le armi usate dall’Ucraina per colpire obiettivi in territorio russo, dice Putin rompendo il silenzio dopo le news e gli eventi degli ultimi giorni.

L’Ucraina ha lanciato missili americani Atacms e missili anglofrancese Storm Shadow contro obiettivi in territorio russo dopo aver ricevuto l’autorizzazione di Washington e Londra. Stati Uniti e Regno Unito, quindi, ora diventano obiettivi legittimi di Mosca.

La Russia è “pronta a qualsiasi scenario” nel conflitto con l’Ucraina e i suoi alleati occidentali. “Siamo sempre stati pronti, e lo siamo ancora, a risolvere tutti i problemi con mezzi pacifici, ma siamo anche pronti ad affrontare qualsiasi sviluppo – ha affermato nel discorso trasmesso dalla televisione russa – Se qualcuno ancora dubita di questo, è inutile. Ci sarà sempre una risposta”.

In risposta ai raid dell’Ucraina, oggi la Russia ha effettuato un attacco contro la regione di Dnipropetrovsk. Secondo Kiev, sarebbe stato utilizzato un missile balistico intercontinentale. Putin, invece, sostiene che sia stato lanciato un nuovo missile balistico di medio raggio con testata convenzionale, “un nuovo missile che i nostri ingegneri hanno chiamato Orechnik”. L’obiettivo era “un sito del complesso militare- industriale” ucraino. Il lancio è stato “un test” ma “in condizioni di combattimento”.