Vittimberga (Inps): “Facciamo squadra nella lotta alla povertà”

(Adnkronos) – Inps protagonista alla 41ma assemblea nazionale Anci, a Torino fino al 22 novembre: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oltre a essere presente all’interno della manifestazione con uno stand con due postazioni per erogare informazioni e consulenza, ha organizzato due convegni dedicati all’impegno contro la violenza di genere e all’alleanza con i comuni per il sostegno a giovani e famiglie.

“L’Inps è sempre presente dove ci sono i grandi temi di innovazione per l’Italia, dove ci sono occasioni di incontro e di dibattito con i principali attori delle politiche del welfare del paese – afferma il direttore generale Inps Valeria Vittimberga – non potevamo mancare in questa occasione di confronto e di dialogo con tutti i Comuni, con i quali abbiamo un rapporto quotidiano di collaborazione. Crediamo sempre di più che sia necessaria un’amministrazione senza ‘silos’, un’amministrazione che abbattendo gli steccati delle competenze individuali collabori e faccia sempre più squadra per riuscire a intercettare i bisogni dei cittadini, e abbattere le barriere di differenze sociali e territoriali”.

“I Comuni, e quindi l’Anci, sono un nostro partner importantissimo nella lotta alla povertà e nell’intercettazione dei bisogni. E’ per questo che siamo qui. Pensiamo che sia un punto di arrivo di un percorso virtuoso fatto insieme, ma anche un punto di partenza per ulteriori sviluppi” conclude il direttore generale INPS Valeria Vittimberga.