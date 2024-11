Agroalimentare, Martina (Iuss): “Un dottorato per formazione multidisciplinare”

(Adnkronos) – “Nel 2020 abbiamo concepito un dottorato di ricerca innovativo coinvolgendo e convincendo il Ministero dell’università e della ricerca, non solo a finanziarlo, ma anche a istituire un nuovo modello di dottorato nazionale che coinvolge tutte le università italiane e le competenze presenti sul nostro territorio attorno a un tema di interesse nazionale, quindi strategico. Un’offerta formativa multidisciplinare in cui, a fianco alle competenze settoriali, sono accompagnate anche le conoscenze, le discipline e le aree coinvolte in un determinato problema”. Lo ha detto Mario Martina, coordinatore dottorato nazionale in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico Scuola Iuss, al convegno ‘Agricoltura, sostenibilità ed innovazione: le sfide per coltivare il nostro futuro’, promosso da Bper in collaborazione con il settimanale “il Ticino” e organizzato a Pavia, nella sede della scuola Iuss.

L’incontro è la terza tappa del roadshow di Bper dedicato all’agroalimentare: “È un grande onore poter ospitare questa importante iniziativa e avere la possibilità di informare i partecipanti su quanto sia affine la nostra missione di ricerca anche nel settore dell’agricoltura, un settore strategico per l’economia”, le parole del professor Martina. La sostenibilità nel settore agroalimentare è stato uno dei temi cardine dell’incontro: “Nell’evoluzione della normativa il concetto di sostenibilità è passato da quello strettamente attinente l’ambito ambientale all’ambito economico e finanziario”, illustra il docente.

Questi ambiti si intersecano e innescano la necessità di offrire una formazione multidisciplinare. Su questa premessa la scuola Iuss ha “concepito il dottorato nazionale in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico”, ha spiegato Martina.