Alessandro Basciano arrestato, è accusato di stalking all’ex compagna Sophie Codegoni

(Adnkronos) –

Alessandro Basciano, influencer e deejay, è stato arrestato per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, noto volto televisivo.

La coppia si era conosciuta al Grande Fratello e più di un anno fa sono diventato genitori della piccola Celine Blue. La richiesta di arresto, firmata dalla procura di Milano, per atti persecutori è stata autorizzata dalla gip Anna Magelli.

Secondo le conclusioni della gip, quella di Basciano è una condotta “pervasiva, controllante e violenta” dettata da una “ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna”, anche dopo la fine della loro relazione sentimentale, che “non ha mai accettato”.

Lo stalking ha generato nella vittima “un costante e perdurante timore per la propria incolumità”, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, “con riflessi negativi anche per la propria professione”: anche lei è una nota influencer da 1,2 milioni di follower.

Per la giudice il carcere è l’unica misura idonea per l'”evidente concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa”, palese data la “pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente” (anche davanti alla figlia minore); “l’allarmante pericolosità sociale” di Basciano “è inoltre resa evidente dal fatto che lo stesso abbia aggredito fisicamente l’amico della vittima, nonché dalle continue minacce di morte rivolte alla ex compagna, mostrando una completa mancanza di capacità di autocontrollo”.