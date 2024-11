Bonaccorsi (Municipio I): “Siamo dalla parte delle donne”

(Adnkronos) – “Ci teniamo a ribadire che il Municipio I è dalla parte delle donne. Offre aiuto contro la violenza maschile sulle donne e vuole costruire percorsi di autonomia e di protezione verso una riappropriazione dei momenti di libertà e di autodeterminazione. Per questo lavoriamo tutti insieme affinché non ci si ricordi di queste cose solo il 25 di novembre. Le donne vengono uccise ogni giorno nel nostro Paese”. Così Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I di Roma, durante la presentazione della “Mappatura dei luoghi che offrono servizi per le donne e le ragazze” che si è tenuta oggi a Roma. Un progetto che vuole consentire una rapida consultazione ed individuazione di tutti i servizi a disposizione per le donne.

“Ringraziamo la presidente e tutta la Commissione Pari opportunità del Municipio I che ha promosso e ha lavorato su questo atto – conclude Bonaccorsi – Un’iniziativa che nasce dalla necessità e dal fatto che in questo Municipio cerchiamo di far lavorare tutte le istituzioni insieme facendo rete con le associazioni”.