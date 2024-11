“Disarmiamo il patriarcato”, l’onda fucsia in piazza contro la violenza sulle donne

(Adnkronos) –

“Disarmiamo il patriarcato”: con questo slogan il movimento ‘Non Una di Meno’ si appresta a scendere in piazza domani in occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere. Due i cortei previsti, uno a Roma, l’altro a Palermo. “Sarà marea transfemminista, senza simboli e bandiere, radicale e autodeterminata”, annuncia ‘Non Una di Meno’ sottolineando all’Adnkronos che “le donne si riprendono lo spazio, il protagonismo sia solo quello della piazza”. Niente bandiere e simboli di organizzazioni politiche e sindacali; nessuna passerella di leader di partito, è l’invito.

La manifestazione nella Capitale partirà da Piazzale Ostiense alle 14.30. L’onda fucsia (con migliaia di persone attese) attraverserà Piazza di Porta San Paolo, Viale della Piramide Cestia, Piazza Albania, Viale Aventino, Piazza di Porta Capena, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via Labicana, Via Merulana, Via dello Statuto per terminare a Piazza Vittorio Emanuele II. Diverse azioni saranno previste lungo il percorso. La testa del corteo di Roma sarà composta dai centri antiviolenza femministi.

“A un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin e dalla marea transfemminista che ha invaso Roma al grido di Non Una Di Meno, altri 106 nomi, rimasti anonimi, si sono aggiunti. Le parole del ministro Valditara confermano l’urgenza di scendere in piazza: il patriarcato esiste, non è ideologia e il razzismo istituzionale non è la risposta. L’assassino, il violento, l’abusante sono figli della nostra società e hanno quasi sempre le chiavi di casa”, sottolinea il movimento.

“Quello che sta succedendo a Gaza e in Palestina è gravissimo, lo denunciamo con forza. La guerra si espande a macchia d’olio e ha conseguenze anche sulla nostra vita quotidiana, come i tagli al welfare per finanziare il riarmo, come le misure che restringono le libertà – evidenzia ‘Non Una Di Meno’ – La guerra è la più brutale espressione del patriarcato: la violenza strutturale che denunciamo da anni, che riproduce femminicidi, abusi, molestie, si amplifica in un contesto di guerra. Per questo noi diciamo ‘disarmiamo il patriarcato'”, spiega ‘Non Una Di Meno’ aggiungendo che “non vogliamo più assistere alla catastrofe quotidiana del genocidio in Palestina”.

E poi contro il governo: “Che cosa ha fatto nella lotta contro la violenza di genere? Ha negato l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ha depotenziato i percorsi di fuoriuscita, ha attaccato il diritto all’aborto e ai percorsi di affermazione di genere, ha discriminato le famiglie omogenitoriali. Domani – invita infine il movimento femminista – scendiamo tutti in piazza al grido di #disarmiamoilpatriarcato per fermare la guerra nelle case, sui corpi, sui territori e sulle nostre vite”.