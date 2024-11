Iran, l’annuncio: “Pronti a lanciare nuove centrifughe per arricchire uranio”

(Adnkronos) – Mentre continua la guerra in Medio Oriente, con nuovi raid israeliani su Gaza e nel Libano, l’Iran torna a parlare di atomica annunciando che lancerà una serie di centrifughe “nuove e avanzate” per arricchire l’uranio in risposta alla risoluzione adottata dall’Aiea che censura Teheran per quella che l’agenzia definisce una scarsa cooperazione.

“Il capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran ha emesso un ordine per adottare misure efficaci, tra cui il lancio di una serie significativa di nuove e avanzate centrifughe di vario tipo”, si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dall’organizzazione e dal ministero degli Esteri iraniano.

Nuovi raid israeliani hanno colpito stamattina la periferia meridionale di Beirut, subito dopo che l’Idf aveva ordinato l’evacuazione di alcuni quartieri. Oltre alla periferia della capitale libanese, l’esercito israeliano ha ordinato durante la notte l’evacuazione di diverse zone nel sud del Paese.

L’esercito israeliano ha dichiarato inoltre di aver “eliminato” cinque militanti di Hamas, tra cui due comandanti, in un raid notturno a Beit Lahia, nel nord di Gaza. L’esercito e l’agenzia di sicurezza Shin Bet hanno precisato di aver “eliminato cinque terroristi di Hamas, tra cui un comandante di compagnia Nukhba e un altro comandante di compagnia che avevano partecipato al massacro del 7 ottobre”, aggiungendo che i militanti uccisi avevano “guidato gli omicidi e i rapimenti nella zona di Mefalsim”, un kibbutz nel sud di Israele.