Italia, oggi il sorteggio di Nations League: orario, possibili avversarie e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Oggi l’Italia scoprirà chi affronterà nei quarti di finale di Nations League. Gli azzurri hanno chiuso il proprio girone al secondo posto dietro la Francia: decisiva la sconfitta rimediata a San Siro proprio per mano dei Blues, che si sono imposti 3-1 e hanno sorpassato gli uomini di Spalletti grazie a una migliore differenza reti.

L’Italia sarà quindi inserita nell’urna delle seconde classificate e affronterà una delle squadre arrivate prime nei propri gruppi, a eccezione ovviamente della Francia.

Il sorteggio dei quarti di finale di Nations League è in programma oggi, venerdì 22 novembre, alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. L’Italia affronterà una tra Spagna, Germania e Portogallo.

I sorteggi di Nations League saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma saranno visibili anche in streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube della Uefa, così come sull’app SkyGo.

A giocarsi il trofeo saranno quindi otto squadre, le prime due classificate di ogni raggruppamento della Lega A di Nations League, che si affronteranno in gare di andata e ritorno in programma a marzo.

Oltre alla possibilità di sollevare la coppa, chi ha concluso il raggruppamento al primo posto avrà inoltre un’opportunità in più in ottica Mondiali 2026: se non riuscissero a conquistare il pass per il Mondiale nel canonico percorso di qualificazione, le migliori quattro squadre della competizione potranno partecipare ai playoff e sperare ancora in un posto nel torneo.